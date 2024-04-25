Собянин: На майских праздниках парковка в Москве будет бесплатной

С 29 апреля по 1 мая парковаться на улицах столицы можно будет бесплатно О том, как будут работать парковки в Москве в дни майских праздников, в своем официальном Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии