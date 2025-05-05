Житель ХМАО задержан по подозрению в подготовке теракта на железной дороге

Сотрудики Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали жителя Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), который контактировал с запрещенным военизированным формированием Украины и планировал террористический акт на Свердловской железной дороге.
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