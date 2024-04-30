Курс евро вырос на Мосбирже до 99,57 рубля

Рост курса евро до 99,57 рубля зафиксирован на открытии торгов Мосбиржи во вторник, сообщает ТАСС.По информации агентства, в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов европейская валюта подорожала на 29 копеек.
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