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Курс евро вырос на Мосбирже до 99,57 рубля

Курс евро вырос на Мосбирже до 99,57 рубля

Рост курса евро до 99,57 рубля зафиксирован на открытии торгов Мосбиржи во вторник, сообщает ТАСС.По информации агентства, в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов европейская валюта подорожала на 29 копеек.

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