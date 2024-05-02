МВД: Полицейские нашли более 75 кг марихуаны у безработного жителя Бурятии

В Бурятии задержан наркоторговец, у которого изъяли 75 кг марихуаны. По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, безработный мужчина собирал коноплю и изготавливал из нее запрещенные вещества для продажи.
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