Соревнования по триатлону на ОИ в Париже перенесли из-за грязной воды в Сене

Global Look Press/Jan Woitas/dpa На Олимпиаде в Париже перенесли соревнования по триатлону. Причиной ожидаемо стало качество воды в реке Сена: эксперты все-таки признали, что плавать в ней сейчас – опасно для здоровья.
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