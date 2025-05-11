В Черемхово ищут пенсионерку, пропавшую во время празднования Дня Победы

Пожилая женщина Валентина Пушкарева пропала в Черемхово 9 мая во время парада. Сын привез ее из Михайловки на праздничные мероприятия, после чего женщина исчезла, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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