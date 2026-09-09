Известный российский рэпер решился на неожиданный эксперимент

Рэпер L’One (Леван Горозия) рассказал, что планирует записать новый музыкальный альбом во время поездки на поезде из Москвы во Владивосток.
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