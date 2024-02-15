Новый учебный корпус НГУ обставили мебелью российского производства

Учебный корпус Специализированного учебно-научного центра — пятиэтажное здание, в котором с 1-го по 3-й этажи располагаются учебные классы и административные кабинеты, а 4-й и 5-й этажи отведены под учебные лаборатории.
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