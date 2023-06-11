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Виталий Кафанов: «Сафонов – самый большой талант, с которым мне довелось работать. Матвей способен заиграть в топовом европейском клубе»

– Вопрос про Матвея Сафонова. Что происходит с ним в конце сезона? В чем природа его неуверенности и ошибок? В последнем туре против «Ахмата» он вернулся в ворота, но зачем-то затеял обводку у своей штрафной, потерял мяч, и грозненцы забили.

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