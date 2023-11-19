Не в направлении: россияне расхотели отдыхать в Египте

Египет стал терять позиции в топе направлений для отдыха на Новый год: из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке некоторые туроператоры полностью сняли полетную программу в эту страну и готовятся вернуть деньги за туры.
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