Радомир Маркуш 5 августа 2024 г., 8:24 Киеву нужна «историческая Россия» для торга в мирных переговорах Западные наблюдатели 4 августа в своих оперативках сообщали, что российские войска продолжали наступательные операции к северу от Харькова в районе Глубокого и к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска, а также вблизи Тихого.