О безопасном и ответственном поведении шел разговор с учащимися Брожской школы.

В продолжение проведения межведомственного мероприятия ´Мы - за безопасное и ответственное поведение´ в Брожской средней школе прошла встреча представителей здравоохранения Бобруйщины, исполнительного комитета и церкви со старшеклассниками и преподавателями учреждения образования.