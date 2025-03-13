О безопасном и ответственном поведении шел разговор с учащимися Брожской школы.

В продолжение проведения межведомственного мероприятия ´Мы - за безопасное и ответственное поведение´ в Брожской средней школе прошла встреча представителей здравоохранения Бобруйщины, исполнительного комитета и церкви со старшеклассниками и преподавателями учреждения образования.
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