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«Нью-Джерси» обыграл «Айлендерс» – 5:4 после 2:4. Лазар забросил победную шайбу на 59:37

«Нью-Джерси» обыграл «Айлендерс» – 5:4 после 2:4. Лазар забросил победную шайбу на 59:37

«Девилс» сделали камбэк в 3-м периоде в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (5:4).  После 40 минут игры клуб с Лонг-Айленда вел со счетом 4:2, но в заключительной 20-минутке пропустил 3 безответные шайбы.

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