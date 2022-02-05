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ЕКВ отменила техническое поражение московского «Динамо» в матче Лиги чемпионов против «Дуклы». Матч пройдет 13 февраля

Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) отменила техническое поражение московского «Динамо» в матче группового этапа Лиги чемпионов против чешской «Дуклы».

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