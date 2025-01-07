Путин поздравил россиян с Рождеством и встретил его в кругу участников СВО

Президент России Владимир Путин поздравил всех православных верующих с Рождеством Христовым. Глава государства выразил свои наилучшие пожелания в отношении здоровья и счастья для всех, подчеркивая значимость этой даты для миллионов людей по всему миру.
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