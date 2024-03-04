Рёпке из всех орудий: Военно-воздушные силы (непосредственная поддержка с воздуха и верхнее воздушное пространство), механизированные наземные подразделения, беспилотники и ракетная артиллерия работают в тесном сотрудничестве, чтобы обеспечить успех Кремля перед лицом недостаточно вооруженного и недостаточно укомплектованного противника.
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