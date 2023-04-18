«Динамо» – это славные победы и большие достижения. Это единственный клуб в стране, воспитавший обладателя «Золотого мяча». Гордимся каждым, кто поддерживает наш клуб». Бело-голубые о столетии

«Футбольному клубу «Динамо» – 100 лет! Сегодня очень важный и большой день для всех нас – ровно 100 лет назад, 18 апреля 1923 года, был основан футбольный клуб «Динамо» Москва! «Динамо» – это история славных побед и больших достижений, включающих в себя 11 чемпионских трофеев и 7 национальных кубков.