Министр Ван И: КНР и Россия укрепляют сотрудничество по принципам неконфронтации

Отношения России и Китая стали образцом новой модели взаимодействия двух крупных держав. Сотрудничество построили на основе принципов добрососедства и исключения конфронтации, заявил журналистам министр иностранных дел КНР Ван И.
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