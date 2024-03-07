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  • Юна
    Какая же придурошная семья этих пугалкиных...Галкин написал же...
  • Александр Крылов
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Министр Ван И: КНР и Россия укрепляют сотрудничество по принципам неконфронтации

Министр Ван И: КНР и Россия укрепляют сотрудничество по принципам неконфронтации

Отношения России и Китая стали образцом новой модели взаимодействия двух крупных держав. Сотрудничество построили на основе принципов добрососедства и исключения конфронтации, заявил журналистам министр иностранных дел КНР Ван И.

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