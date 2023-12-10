Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 967 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бурят Бурятов
    Вот пусть и даёт анализ ГУИН, только сидя на нарах,,,, в Китае уже бы сгнил давно,,,,,,"Я общаюсь с Чуба...
  • Юрий Волков
    А что они там делать будут? Петь и плясать? Они ж в большинстве своём скоморохи и лицедеи и другого ничего не умеют.Если не начать со...
  • zhanna
    Правда состоит в том,что у русских достаточно рабочих рук,чтобы заместить всех мигрантов и достаточно денег,чтобы,сре...Приезжим приготов...

"Я общаюсь с Чубайсом": После пяти лет в колонии бывший министр экономики Улюкаев начал делать заявления: приватизация была «обманом». Видео

"Я общаюсь с Чубайсом": После пяти лет в колонии бывший министр экономики Улюкаев начал делать заявления: приватизация была «обманом». Видео

Avia.pro - Новости Экс-глава Минэка РФ Улюкаев признался, что продолжает общаться с Чубайсом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
lady lyudmila
В тюрьме посидел - увидел недостатки. Так работай в этом направлении. Так нет. Он же опять найдет теплое местечко и сядет в кабинете. Зачем ? Все хорошо у него.
Ответить
12 час.
Вадим Белецкий
То, что Чубайс есть преступник, и сама приватизация тоже, &quot;ударно&quot;, в кратчайшие сроки, проведенная &quot;гайдаровской шайкой&quot; под руководством Алкаша Всея Руси (который, кстати, является в этом деле основным преступником, между прочим!), тоже была преступной (даже сама ельцинская &quot;банда&quot;, и то, но признала массу нарушений!), для большинства народа было давно ясно! А вот для гражданина Улюкаева, всего-лишь то, но потребовалось провести пять лет в колонии, чтобы эту, кстати, вполне достаточно простую истину, понять. Об искренности этого гражданина скромно умолчу, хотя, сильно я в этом сомневаюсь - однако, всё-таки, лучше поздно, чем никогда!
Ответить
2 час.
Бурят Бурятов
Вот пусть и даёт анализ ГУИН, только сидя на нарах,,,, в Китае уже бы сгнил давно,,,,,,
Ответить
1 мин.

Картина дня

наверх