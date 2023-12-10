"Я общаюсь с Чубайсом": После пяти лет в колонии бывший министр экономики Улюкаев начал делать заявления: приватизация была «обманом». Видео

В тюрьме посидел - увидел недостатки. Так работай в этом направлении. Так нет. Он же опять найдет теплое местечко и сядет в кабинете. Зачем ? Все хорошо у него.

Вадим Белецкий

То, что Чубайс есть преступник, и сама приватизация тоже, "ударно", в кратчайшие сроки, проведенная "гайдаровской шайкой" под руководством Алкаша Всея Руси (который, кстати, является в этом деле основным преступником, между прочим!), тоже была преступной (даже сама ельцинская "банда", и то, но признала массу нарушений!), для большинства народа было давно ясно! А вот для гражданина Улюкаева, всего-лишь то, но потребовалось провести пять лет в колонии, чтобы эту, кстати, вполне достаточно простую истину, понять. Об искренности этого гражданина скромно умолчу, хотя, сильно я в этом сомневаюсь - однако, всё-таки, лучше поздно, чем никогда!