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Источники сообщают об ударе беспилотника по аэродрому базирования Ту-95МС

Источники сообщают об ударе беспилотника по аэродрому базирования Ту-95МС

Как сообщает телеграм-канал «Рыбарь», ранним утром 5 декабря была совершена атака неизвестного беспилотника на базу стратегической авиации в Энгельсе Саратовской области.

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