Сервис «Вместе с культурой» на портале мэра Москвы поможет подобрать помещение для детских занятий

Летом родители и организаторы детского досуга могут подобрать площадку для мастер-классов, спортивных и танцевальных занятий, спектаклей, кинопоказов и других мероприятий с помощью сервиса краткосрочной аренды городских пространств «Вместе с культурой» на портале мэра Москвы.