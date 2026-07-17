Сервис «Вместе с культурой» на портале мэра Москвы поможет подобрать помещение для детских занятий

Летом родители и организаторы детского досуга могут подобрать площадку для мастер-классов, спортивных и танцевальных занятий, спектаклей, кинопоказов и других мероприятий с помощью сервиса краткосрочной аренды городских пространств «Вместе с культурой» на портале мэра Москвы.
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