Советник офиса Зеленского: переговоры с Россией имеют смысл только при сильной переговорной позиции

По словам Михаила Подоляка, Россию «точно не интересуют переговоры о мире», но путь переговорам простой — прекращение огня и вывод российских войск с Украины<strong>Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Россию «точно не интересуют переговоры о мире».
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