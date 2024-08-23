Чиновников обязали построить сарай для дров

Прокуратура через суд добилась, чтобы в Ледмозере жильцам деревянного дома обустроили места для хранения дров В Ледмозере жительница деревянного многоквартирного дома с печным отоплением пожаловалась в прокуратуру на то, что людям негде хранить дрова.