Чиновников обязали построить сарай для дров

Прокуратура через суд добилась, чтобы в Ледмозере жильцам деревянного дома обустроили места для хранения дров В Ледмозере жительница деревянного многоквартирного дома с печным отоплением пожаловалась в прокуратуру на то, что людям негде хранить дрова.
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