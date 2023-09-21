Потери самоходных гаубиц M109 на Украине

Одна из бывших норвежских САУ M109A3GN на Украине, январь 2023 г. Фото Wikimedia Commons В прошлом году иностранные государства начали поставлять киевскому режиму самоходные гаубицы M109 Paladin американского производства.
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