Военное обозрение

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Потери самоходных гаубиц M109 на Украине

Потери самоходных гаубиц M109 на Украине

Одна из бывших норвежских САУ M109A3GN на Украине, январь 2023 г. Фото Wikimedia Commons В прошлом году иностранные государства начали поставлять киевскому режиму самоходные гаубицы M109 Paladin американского производства.

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