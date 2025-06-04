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Политика как она есть

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Почти 68 тысяч жителей Херсонской области остались без света

Почти 68 тысяч жителей Херсонской области остались без света

Генический, Новотроицкий, Нижнесерогозский и Ивановский округа Херсонской области полностью обесточены после атаки ВСУ на магистральную трансформаторную подстанцию.

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