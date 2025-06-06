В деле экс-губернатора Курской области Смирнова появился еще один фигурант

Суд арестовал гендиректора подрядной монтажно-строительной компании "Интергазоил" Дмитрия Спиридонова, который стал еще одним фигурантом уголовного дела о хищении и растрате при строительстве оборонительных сооружений в Курской области.
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