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Ветлугин о продолжении карьеры: «Буду отталкиваться от здоровья и желания. Если в какой-то момент пойму, что больше не хочу кататься, закончу»

– То, что мы увидели на Кубке Первого канала, можно назвать выгоранием? – Я провалил несколько стартов подряд, в конечном итоге уже настолько не было веры в себя, что была такая финальная точка.

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