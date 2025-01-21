Мемы улучшают обучение и отношение к науке, показало исследование

Недавнее исследование, проведенное учеными Университета Атенео де Манилы, показало, что использование интернет-мемов в обучении может значительно улучшить результаты учащихся старших классов, изучающих науку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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