«Фантастика» продолжается: на Первом канале дали комментарий о смерти Пухляша

Руководство приняло решение показать отснятые выпуски шоу с участием Дмитрия Красилова. предоставлено Пресс-службой18 декабря скончался танцор Дмитрий Красилов, занимавший кресло члена жюри шоу «Фантастика».
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