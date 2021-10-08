Стала известна дата старта официальных продаж iPhone 13 в Казахстане

14 сентября компания Apple представила iPhone 13 — революционный смартфон в пяти новых великолепных цветах, оснащенный самой передовой системой двух камер, особенно прочным дисплеем, мощным чипом и впечатляющим увеличением времени автономной работы.
14 сентября компания Apple представила iPhone 13 — революционный смартфон в пяти новых великолепных цветах, оснащенный самой передовой системой двух камер, особенно прочным дисплеем, мощным чипом и впечатляющим увеличением времени автономной работы.
Свежие комментарии