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Стала известна дата старта официальных продаж iPhone 13 в Казахстане

Стала известна дата старта официальных продаж iPhone 13 в Казахстане

14 сентября компания Apple представила iPhone 13 — революционный смартфон в пяти новых великолепных цветах, оснащенный самой передовой системой двух камер, особенно прочным дисплеем, мощным чипом и впечатляющим увеличением времени автономной работы.

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