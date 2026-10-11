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Фильмографии в сотни работ, а роли — на пять минут: восемь актёров советского кино

Фильмографии в сотни работ, а роли — на пять минут: восемь актёров советского кино

Их узнавали по лицу задолго до того, как вспоминали фамилию. Актёр выходил на площадку на несколько минут, бросал одну реплику, проходил по коридору — и сцена обретала характер.

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