Татарстанда 14 яшьлек кыз Wi-Fi роутер аркасында чыккан янгында һәлак булган

Фаҗига Татарстанның Балтач районында булды. «Татар-информ»га Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының ТР буенча Баш идарәсендә хәбәр итүләренчә, кичә төнлә бер катлы шәхси йорт янган.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Әдәби кафе»да Нә...
- «Казанда Көнчыгыш...
- Себер Сабан туенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым