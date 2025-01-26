Al Jazeera: Бойцы ЦАХАЛ застрелили двухлетнюю девочку в ходе операции в Дженине Двухлетняя девочка была убита в ходе военной операции Армии обороны Израиля в деревне южнее Дженина на Западном берегу реки Иордан.
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