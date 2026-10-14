В Киеве сообщили о массированном ударе ВС РФ по железным дорогам Украины Российские войска минувшей ночью нанесли массированный удар по объектам железнодорожной инфраструктуры киевского режима в пяти областях Украины.
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