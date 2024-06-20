Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Запад вдруг заговорил о второй мирной конференции, где будет представлена Россия. Очередная ловушка?

Запад вдруг заговорил о второй мирной конференции, где будет представлена Россия. Очередная ловушка?

Юрий Кот После саммита в Швейцарии вскрылось мошенничество Зеленского Итак, президент России Путин выдвинул наши условия прекращения СВО: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, внеблоковый статус Украины.

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