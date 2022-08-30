Небензя ответил на призыв США «раскошелиться» на восстановление Афганистана

Небензя осудил США за призыв к России «раскошелиться» на восстановление Афганистана Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Небензя осудил США за призыв к России «раскошелиться» на восстановление Афганистана Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совбеза упрекнул свою американскую коллегу Линду Томас-Гринфилд в том, что она призвала Китай и Россию профинансировать восстановление Афганистана.