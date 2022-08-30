ПолитДром

28 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Убогий идиот.Зеленский призвал...
  • Александр
    За нерушимой границей безнаказанное воровство. Хорошая логика! Надо подумать о нерушимости границ ворья. Сколько укра...В Совфеде объявил...
  • Silver Kont
    Да, пидарасам в России не место...Группа «Би-2» пок...

Небензя ответил на призыв США «раскошелиться» на восстановление Афганистана

Небензя ответил на призыв США «раскошелиться» на восстановление Афганистана

  Небензя осудил США за призыв к России «раскошелиться» на восстановление Афганистана Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН)  Небензя осудил США за призыв к России «раскошелиться» на восстановление Афганистана Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совбеза упрекнул свою американскую коллегу Линду Томас-Гринфилд в том, что она призвала Китай и Россию профинансировать восстановление Афганистана.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх