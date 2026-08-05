Александр Гинцбург сообщил о регистрации новой вакцины от ротавируса

Национальный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи разрабатывает вакцину от ротавируса. Александр Гинцбург сообщил, что препарат на основе вирусоподобных частиц проходит регистрацию и станет важным средством защиты детей.
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