Глава ОГА Федоров: повреждены инфраструктурные объекты под Запорожьем

Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.
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