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«Поддерживаем Инфантино». Федерация футбола Мексики выступила в защиту главы ФИФА

Мексиканская федерация футбола (FMF) выступила в поддержку президента ФИФА Джанни Инфантино. В официальном заявлении организация подчеркнула, что не признает и не поддержит процессы, которые будут запущены в обход действующих институтов и установленных процедур.

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