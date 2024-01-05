Вчера 254 прочитали Ставка администрации Джо Байдена на «авторитарного» сербского лидера Александра Вучича, которого нынешнее руководство США сочло способным постепенно вытащить Сербию из зоны влияния России, по всей видимости, не оправдалась.
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