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Добрый Мир

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Сербия остается в орбите России: ставка Байдена на Вучича не оправдалась — WP

Сербия остается в орбите России: ставка Байдена на Вучича не оправдалась — WP

Вчера 254 прочитали Ставка администрации Джо Байдена на «авторитарного» сербского лидера Александра Вучича, которого нынешнее руководство США сочло способным постепенно вытащить Сербию из зоны влияния России, по всей видимости, не оправдалась.

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