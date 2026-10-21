How Economic Reports Move Futures Markets E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! Plus500US A handful of government reports produce more price movement in futures markets than almost any other recurring event.
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