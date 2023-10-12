Кунсткамера все ближе к народу

С Университетской набережной на Заповедную улицу, 51 готовится переехать легендарная Кунсткамера. Первый в России государственный публичный музей, основанный Петром I в 1714 году, — один из самых интересных в стране, с огромной коллекцией артефактов, позволяющих окунуться в историю и культуру разных народов России и мира.