Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера

TASS/AP/Evan Vucci Действующий президент США Джо Байден 1 декабря подписал указ о помиловании своего сына Хантера, которого обвиняют в незаконном хранении оружия, употреблении наркотиками и неуплате налогов.
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