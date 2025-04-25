“Маму интересовали только обстоятельства судебного спора”, – сложные отношения Агаты Муцениеце с сыном больше не секрет

24 апреля в зале суда вновь сошлись интересы Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. За закрытыми дверями, в присутствии адвокатов, обсуждались детали затянувшегося противостояния бывших супругов Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.
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