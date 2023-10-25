Матвиенко: РФ может выйти из ДВЗЯИ, если США не будут выполнять обязательства

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что если США не будут предпринимать шаги по выполнению своих обязательств в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), то России не будет смысла участвовать в нем, передает ТАСС.