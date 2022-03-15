Захваченные украинские корабли и катера в Бердянске

Российские СМИ распространили фото- и видеоматериалы о захваченных российскими силами в Бердянске на Азовском море кораблях, катерах и судах, входивших в состав военно-морских сил Украины (ВМСУ) и Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Российские СМИ распространили фото- и видеоматериалы о захваченных российскими силами в Бердянске на Азовском море кораблях, катерах и судах, входивших в состав военно-морских сил Украины (ВМСУ) и Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
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