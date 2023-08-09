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Прогноз на бой Энтони Джошуа — Роберт Хелениус: коэффициенты, ставки, кто победит в бое Джошуа — Хелениус 12 августа

Прогноз на бой Энтони Джошуа — Роберт Хелениус: коэффициенты, ставки, кто победит в бое Джошуа — Хелениус 12 августа

Еще несколько дней назад любители бокса готовились в субботу, 12 августа, посмотреть бой британских тяжеловесов Энтони Джошуа против Диллиана Уайта.

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