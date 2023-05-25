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Балерина Анастасия Волочкова рассказала о ссоре с дочерью

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о ссоре с дочерью

Российская балерина Анастасия Волочкова откровенно рассказала о конфликте с дочерью Ариадной. Выяснилось, что ссора между родственницами вспыхнула из-за нежелания девочки видеть мать на выпускном.

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