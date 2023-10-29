ЦАХАЛ сообщил об ударах по объектам «Хезболлы» в рамках ответного огня

Пресс-служба израильских Вооружённых сил поделилась информацией о том, что авиационные подразделения провели вылеты, в ходе которых огневому поражению оказались подвергнуты укрепления действующей на территории Ливана организации «Хезболла».
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