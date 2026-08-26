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SoFiUSD привязанный к доллару стейблкоин выпущенный SoFi Bank, расширился до Monad

SoFiUSD привязанный к доллару стейблкоин выпущенный SoFi Bank, расширился до Monad

SoFiUSD, привязанный к доллару стейблкоин, выпущенный SoFi Bank, расширился до Monad через дистрибьюторское соглашение с фирмой BitGo, занимающейся инфраструктурой цифровых активов, расширение присутствия токена на крипторынках.

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